Son dakika gündem: Hindistan'da otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi öldü, 40 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika gündem: Hindistan'da otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

AA - Emel Öz - Güncel
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Son dakika gündem: Hindistan'da otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Hindistan'da otobüsün şarampole devrildiği kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Hindistan'da otobüsün şarampole devrildiği kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Yerel basına göre, polis yetkilileri, Andhra Pradeş eyaletinin Tirupati kenti yakınlarında bir otobüsün şarampole devrildiğini bildirdi.

Kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, yaralanan 40 kişinin civardaki hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.

Hindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan otobüsler ve dikkatsiz sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında her yıl yaklaşık 150 bin kişi yaşamını yitiriyor.

AA / Emel Öz - Güncel

Andhra Pradeş, Polis, India, Güncel, Haberler

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