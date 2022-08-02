Son dakika gündem: Hemşirenin burnunu kırmıştı; yakalama kararıyla yeniden gözaltında (2) Son dakika gündem haberine göre ADLİ KONTROLLE SERBESTCumhuriyet Savcısı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Murat Olgun, nöbetçi mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrolle serbest bırakıldı. ADLİ KONTROLLE SERBEST Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Murat Olgun, nöbetçi mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrolle serbest bırakıldı. Mesut IŞIK/ KOCAELİ, Güncel Demirören Haber Ajansı / Mesut Işık Cumhuriyet Savcısı Güncel Haberler Son Dakika

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