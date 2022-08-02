Son dakika gündem: Hemşirenin burnunu kırmıştı; yakalama kararıyla yeniden gözaltında (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Hemşirenin burnunu kırmıştı; yakalama kararıyla yeniden gözaltında (2)

Son dakika gündem: Hemşirenin burnunu kırmıştı; yakalama kararıyla yeniden gözaltında (2)

Son dakika gündem haberine göre ADLİ KONTROLLE SERBESTCumhuriyet Savcısı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Murat Olgun, nöbetçi mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrolle serbest bırakıldı.

 - Güncelleme:

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Murat Olgun, nöbetçi mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mesut IŞIK/ KOCAELİ,


Demirören Haber Ajansı / Mesut Işık - Güncel

Cumhuriyet Savcısı Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title