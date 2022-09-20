Son dakika gündem: Amcasını ve yengesini öldürdükleri iddia edilen 3 kardeşin yargılanmasına başlandı

Bir son dakika haberine göre Beylikdüzü'nde, bir arazide cesedi bulunan Nuri Yıldız ile Avcılar'daki evinde boğazı kesilmiş halde bulunan Esra Yıldız'ın öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Beylikdüzü'nde, bir arazide cesedi bulunan Nuri Yıldız ile Avcılar'daki evinde boğazı kesilmiş halde bulunan Esra Yıldız'ın öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Aleyna Yıldız, Ferhat Yıldız ve Mühyettin Yıldız ile avukatları katıldı.

Maktullerin ailesi ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Savunma yapan sanık Ferhat Yıldız, maktul Nuri Yıldız'ın kendisinin amcası olduğunu belirterek, Fatih'teki otelinde çalıştığı amcasının ortaklık teklif ettiğini söyledi.

Otelin yüzde 25 hissesi için 150 bin lira kapora ile 450 bin lira da hisse bedelini amcasına ödediğini anlatan Yıldız, "Kasım ayında da otelin yüzde 25 hissesi tarafıma devredilecekti. Hisse devriyle ilgili yengemin de rızası vardı." ifadelerini kullandı.

Yıldız, olay tarihinde evde olduklarını, saat 02.00-03.00 gibi amcasının aracının yandığına ilişkin haberlerin geldiğini, sonrasında yengesinin öldürüldüğünü öğrendiğini kaydetti.

"Annem ve babamım teşhisini kabul etmiyorum"

Ferhat Yıldız, anne ve babasının kendisi hakkında yengesinin evine girdiği yönündeki teşhisi kabul etmediğini belirterek, "Annem, babam ve kardeşime polis tarafından baskı yapılmıştır. Kasten öldürme olayı bizim üzerimize yıkılmak istenmektedir. İftiraları kesinlikle kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Aleyna Yıldız da ağabeyi Ferhat Yıldız'ı Fatih'ten aldıktan sonra saat 20.00 civarı eve geldiğini, sigara içmek için dışarı çıkıp arabayla gezdiğini ifade ederek, eve geri döndüğünü, sosyal medya hesabında erkek arkadaşının başka biriyle fotoğraflarını görünce üzüldüğünü, tekrar çıkıp araçla gezdiğini, geri döndüğünde ağabeylerinin evde olduğunu anlattı.

Tutuklu sanık Mühyettin Yıldız, amcası ve yengesini öldürmek için hiçbir sebebinin bulunmadığını, daha önce cezaevinde kaldığı için özgürlüğünün kendisi için önemli olduğunu belirterek, "Olay günü kız arkadaşımla buluştum, akşam evine bıraktım. Saat 00.00'da uyudum. Bu süreçte hiç evden çıkmadım. HTS raporlarını kabul etmiyorum. Yengemin evine gitmişsem neden telefonumu yanımda taşıyayım. Annem polis baskısıyla beni teşhis etmiş. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Müştekiler şikayetçi oldu

Maktul Esra Yıldız'ın annesi müşteki Yasemin Dallı, suç tarihinde saat 19.00-20.00 civarında kızıyla telefonda normal bir şekilde görüştüğünü, sonrasında kızının öldüğünü öğrendiğini anlattı.

İş yerine gelen bir kişinin, aynı koğuşta kaldığı sanıkların cezaevinde hasımlarını öldürmeleriyle ilgili konuştuklarını söylediğini aktaran Dallı, "Yavrum planlanarak ve tasarlanarak öldürüldü. 11 aydır biz yaşamıyoruz. Benim kızım kuş olsa ürkerdi. Çok korkardı, yabancı birine asla kapıyı açmazdı. Benim kuzum sadece soyadı Yıldız olduğu için kurban gitti. Evinde boğazı kesildi, nasıl bu kadar dik durabiliyorlar. Sanıklardan şikayetçiyim." diye konuştu.

"Sanıklar küçüklükten beri düşmanlık besliyordu"

Maktul Nuri Yıldız'ın oğlu müşteki Umut Yıldız ise otellerine gelen Ferhat Yıldız'ın ortak olmayı istediğini belirterek, "Ferhat, paranın arabada olduğunu söyledi. Babam 'Madem parayı buraya kadar getirmişsin, kasada emanet olarak tutalım.' dedi. 150 bin lira olduğunu duydum. Sonrasında babam ile Esra ablanın öldürüldüğünü öğrendik. Babamın bulunduğu gece Ferhat bana babamla ortak olduğunu, 600 bin lira verdiğini söyledi. Olayın şoku ve üzüntüsü içerisindeydim, söylediklerini öteledim. Bu sırada Ferhat'ın üzüldüğüne şahit olmadım. Bizimle gasilhaneye veya mezarlığa gelmedi, öldürenleri merak ettiğini duymadım." şeklinde konuştu.

Hiçbir tefecinin kendisinden para istemediğini, işletmenin değerinin 7-8 milyon lira, mülk değerinin de tahmini olarak 10 milyon dolar olduğunu dile getiren müşteki Umut Yıldız, Ferhat Yıldız'ın 2 ay getir götür işi yaptığını, yönetimde yer almadığını, ticari tecrübesinin olmadığını kaydetti.

Nuri Yıldız'ın kızı müşteki Sevda Yıldız, sanıkların bu cinayeti yıllardır planladıklarını düşündüğünü belirterek, "Babama, neden Ferhat'ı işe aldığını, onun çalacağını, çırpacağını, kötü bir kişilik olduğunu söyledim. Ferhat ve ailesinin bizim ailemize küçüklükten beri düşmanlık beslediklerini, amaçlarının babamı öldürüp 'Ferhat otele ortak oldu' dedirtmek olduğunu düşünüyorum. Bizi kandıracaklardı." ifadelerini kullandı.

Babasının ortaklık olaylarını sevmediğini, daha önceden kardeşleriyle ortaklığını bitirdiğini anlatan Sevda Yıldız, şöyle devam etti:

"Babam bulunduktan sonra adli tıpta otopsi yapılırken sanıkların babası Fatih Yıldız, yanıma gelerek 'Otel artık bizim. Ferhat oraya ortak oldu.' dedi. Hatta otelin mülk sahibi, amcamı uyardı. Benim acılı olduğumu söyledi. Babamın kırkını yapacağımız sırada bir kez otele gittim. Otele gittiğimde Ferhat oradaydı ve bana 'Olayın üstünden 2 ay geçti. Artık faili meçhul oldu. Katiller bulunmaz bundan sonra.' dedi. Sanıklardan şikayetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Maktul Nuri Yıldız'ın diğer 2 çocuğu da sanıklardan şikayetçi oldu.

Mahkeme, tutukluluk hallerinin devamı hükmedilen sanıkların fotoğrafları çekilerek, video görüntülerindeki şahıslarla karşılaştırılması için bilirkişi raporu aldırılmasına karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Ekim 2021'de Esenyurt'ta yanan bir aracın yanında nüfus cüzdanı bulunan Nuri Yıldız'ın evine gidildiğinde eşi Esra Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürülmüş şekilde olduğu belirtiliyor.

Nuri Yıldız'ın da Beylikdüzü'nde başından 3 el ateş edilmiş şekilde ölü bulunduğu anlatılan iddianamede, yapılan araştırmada sanıklar Ferhat Yıldız ve Mühyettin Yıldız'ın maktulün aracıyla Beylikdüzü'ne giriş yaptıkları ve toprak araziye bir isim attıklarının tespit edildiği kaydediliyor.

Sanıklar Ferhat Yıldız ve Mühyettin Yıldız'ın maktul Esra Yıldız'ın Avcılar'da yaşadığı konuta da girdikleri anlatılan iddianamede, otomobili getirip otoparka park eden kişinin is sanık Aleyna Yıldız'ın olduğu aktarılıyor.

İddianamede, sanıklar Aleyna Yıldız, Ferhat Yıldız ve Mühyettin Yıldız'ın 2 kez "tasarlayarak öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "mala zarar verme", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "ruhsatsız silah kullanma" suçlarından 1 yıl 4'er aydan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.