Son dakika: Diyarbakır'da sağanak ve dolu sele neden oldu, ekili alanlar zarar gördü

SİLVAN, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu bazı kırsal alanlarda sele neden oldu, 30 köyde ekili alanların yaklaşık yüzde 20'sinin zarar gördüğü belirlendi. Diyarbakır kent merkezinde de sağanakla bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Silvan ilçesinde dünden beri aralıklarla etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle dün şiddetli yağış ve dolu, sele neden oldu. Dolu bağ, bahçe ve ekili arazilere de zarar verdi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, yağışın etkili olduğu alanlarda inceleme yaptı. Ekili arazilerin yaklaşık yüzde 20'sinin zarar gördüğü tespit edildi.

Diyarbakır kent merkezinde de etkili olan yağmurla birlikte bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır, Siirt ve Şırnak çevrelerinde görülecek yağışların; yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su taşkını, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi konulara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.