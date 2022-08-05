Son Dakika! KPSS soruşturması devam ederken DDK Başkanı'ndan uyarı: Süreci bulandırmaya çalışıyorlar

Türkiye'de kamuda işe girmek isteyen binlerce genç, geçtiğimiz pazar günü Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) ter döktü. Fakat sınavdaki soruların, bir yayınevinin sorularıyla aynı olduğu iddiası büyük yankı uyandırdı. Devlet Denetleme Kurulu'nun olaya el atmasının ardından KPSS iptal edildi. Açıklamayı ÖSYM Başkanlığı görevinden alınan Prof. Dr. Halis Aygün'ün yerine getirilen Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptı.

"ASILSIZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, bugün konuyla ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Süreçle ilgili gerek sosyal medyada gerekse farklı mecralarda dolaşan haber ve yazılara tepki gösteren Arıncı, "Sosyal medyada ve bazı haber mecralarında, iptal edilen KPSS ile ilgili kurumumuz kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşılmaktadır. Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu bizzat bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.