Son dakika! Çatışmalarda hayatını kaybeden Rus askerleri kimlik tespiti için morga götürülüyor
AA - Diego Herrera Carcedo - Güncel
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Son dakika haber: Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda bulunan Harkiv kentine saldırıları sonrası sivil yerleşim yerleri hasar görmeye devam ediyor.
Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda bulunan Harkiv kentine saldırıları sonrası sivil yerleşim yerleri hasar görmeye devam ediyor. Kent çevresindeki saldırılarda yaşamını yitiren Rus askerlerinin cesetleri ise kimlik tespiti için morga götürülüyor.
AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel