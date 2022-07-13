Son dakika! Bakan Kirişci, Datça'daki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu Gelen son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangını bölgesinde havadan incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangını bölgesinde havadan incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kirişci, Datça'nın Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisinde saat 12.21'de başlayan orman yangınını yakından takip etmek için 18.15'te bölgeye ulaştı. Daha sonra Bakan Kirişci, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Muğla Valisi Orhan Tavlı ile bölgedeki yangınla mücadeleyi havandan inceledi. AA / Güncel Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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