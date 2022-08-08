Haber : Son Dakika | Ateşkesin ardından hayat yeniden normale döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Ateşkesin ardından hayat yeniden normale döndü

 - Güncelleme:

Son dakika haberi... Şehir merkezinden detay görüntüler Çarşı ve pazardaki hareketlilik Trafik akışından detaylar GAZZE - İsrail ile Gazze arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Gazze'de günlük hayat normale dönmeye başladı.

Şehir merkezinden detay görüntüler

Çarşı ve pazardaki hareketlilik

Trafik akışından detaylar GAZZE - İsrail ile Gazze arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Gazze'de günlük hayat normale dönmeye başladı.

AA / Montaser Alsawaf - Güncel

İsrail Gazze Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title