Son Dakika | Ateşkesin ardından hayat yeniden normale döndü Son dakika haberi... Şehir merkezinden detay görüntüler Çarşı ve pazardaki hareketlilik Trafik akışından detaylar GAZZE - İsrail ile Gazze arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Gazze'de günlük hayat normale dönmeye başladı. Şehir merkezinden detay görüntüler Çarşı ve pazardaki hareketlilik Trafik akışından detaylar GAZZE - İsrail ile Gazze arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Gazze'de günlük hayat normale dönmeye başladı. Güncel AA / Montaser Alsawaf İsrail Gazze Güncel Haberler Son Dakika

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