Son Dakika | Ateşkesin ardından hayat yeniden normale döndü
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Son dakika haberi... Şehir merkezinden detay görüntüler Çarşı ve pazardaki hareketlilik Trafik akışından detaylar GAZZE - İsrail ile Gazze arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Gazze'de günlük hayat normale dönmeye başladı.
Şehir merkezinden detay görüntüler
Çarşı ve pazardaki hareketlilik
Trafik akışından detaylar GAZZE - İsrail ile Gazze arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Gazze'de günlük hayat normale dönmeye başladı.
AA / Montaser Alsawaf - Güncel