Söke Ovası'nda Pamuk Hasadı Devam Ederken İlk Ayçiçeği de Hasat Edildi

Söke Ovası'nda pamuk hasadı devam ederken, sezonun ilk ayçiçeği de hasat edildi. Sezonun ilk ayçiçeği ürünü Trakya Birlik 914 Sayılı Söke Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'ne Sarıkemer ortaklarından Ali Özturlar tarafından teslim edildi.

Kooperatifin Bağarası yolu üzerinde bulunan depolarına getirilen ilk çekirdekler depoya boşaltıldı. Kooperatif Başkanı Yılmaz Gültekin tüm ortaklarına bereketli ve hayırlı bir sezon geçirmelerini dilerken sezonun ilk ürününü getiren genç çiftçiye de 5 litrelik ayçiçek yağı hediye etti. Verimin memnun edici düzeyde olduğu öğrenilirken Başkan Gültekin ayçiçek hasadının Kasım Ayı'nın ilk haftasına kadar süreceğini belirtti. Başkan Gültekin, Sökeli çiftçilere ikinci ürün olarak ayçiçeği üretmelerini tavsiye etti.

"Üretici yaban domuzundan şikayetçi"

Arazisinden 9 ton ürün elde eden genç çiftçi Ali Özturlar, yaban domuzlarından dolayı ürünlerinin büyük zarar gördüğüne dikkat çekerek özellikle ayçiçek ve mısır üretiminde domuzların büyük sorun olduğuna dikkat çekti. - AYDIN