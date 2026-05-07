Söke'de Karayolu Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Aydın'ın Söke ilçesinde Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Hükümet Meydanı'nda stant kuruldu.

Öğrencilerin ilgi gösterdiği etkinlikte ekipler, kullandıkları araç ve ekipmanlar hakkında bilgi verdi. Farklı okullardan gelen öğrenciler, trafik ekipleriyle sohbet ederek merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu.

Etkinlikte alkol simülasyon gözlüğünü takan ziyaretçiler, alkolün sürücüler üzerindeki dikkat ve denge kaybını uygulamalı olarak deneyimledi.

Ayrıca öğrencilere güvenli yaya geçişi, emniyet kemeri kullanımı, motosikletlerde kaskın önemi ve trafik işaretleri hakkında da bilgi verildi.

Etkinlik sonunda öğrencilere boya kitapları, Türk bayrakları, kalemler ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez
