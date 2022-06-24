Sokağı temizlerken bulduğu içinde 3 bin euro olan cüzdanı sahibine teslim etti

ŞANLIURFA'da, temizlik işçisi Yusuf Akın, sokakta bulduğu cüzdandaki 3 bin euroyu sahibine teslim etti. Cüzdanıyla parasına kavuşan Mehmet Öztürk, Akın'a sarılıp teşekkür etti.

Birecik Belediyesi'nde 4 yıldır temizlik personeli olarak görev yapan Yusuf Akın, Meydan Mahallesi'nde sokakları süpürdüğü sırada yerde cüzdan buldu. Cüzdanı kontrol eden Akın, içinde kimlik ve 3 bin euro buldu. Akın'ın verdiği bilgi üzerine belediye görevlileri, kimliğinden telefonuna ulaştıkları Mehmet Öztürk'ü aradı. Öztürk, daha sonra temizlik işçisinin yanına giderek içinde 3 bin euro olan cüzdanını teslim aldı. Cüzdanını bulan Akın'a sarılarak teşekkür eden Mehmet Öztürk, "Cüzdanı kaybettiğimi anlayınca büyük üzüntü yaşadım. Bulunduğunu duyunca çok mutlu oldum" dedi.