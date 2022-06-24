Sokağı temizlerken bulduğu içinde 3 bin euro olan cüzdanı sahibine teslim etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sokağı temizlerken bulduğu içinde 3 bin euro olan cüzdanı sahibine teslim etti

Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
 - Güncelleme:
Sokağı temizlerken bulduğu içinde 3 bin euro olan cüzdanı sahibine teslim etti

ŞANLIURFA'da, temizlik işçisi Yusuf Akın, sokakta bulduğu cüzdandaki 3 bin euroyu sahibine teslim etti.

ŞANLIURFA'da, temizlik işçisi Yusuf Akın, sokakta bulduğu cüzdandaki 3 bin euroyu sahibine teslim etti. Cüzdanıyla parasına kavuşan Mehmet Öztürk, Akın'a sarılıp teşekkür etti.

Birecik Belediyesi'nde 4 yıldır temizlik personeli olarak görev yapan Yusuf Akın, Meydan Mahallesi'nde sokakları süpürdüğü sırada yerde cüzdan buldu. Cüzdanı kontrol eden Akın, içinde kimlik ve 3 bin euro buldu. Akın'ın verdiği bilgi üzerine belediye görevlileri, kimliğinden telefonuna ulaştıkları Mehmet Öztürk'ü aradı. Öztürk, daha sonra temizlik işçisinin yanına giderek içinde 3 bin euro olan cüzdanını teslim aldı. Cüzdanını bulan Akın'a sarılarak teşekkür eden Mehmet Öztürk, "Cüzdanı kaybettiğimi anlayınca büyük üzüntü yaşadım. Bulunduğunu duyunca çok mutlu oldum" dedi.

'EMANETİNİ TESLİM ETTİM'

Temizlik işçisi Yusuf Akın ise yerde cüzdanı bulduktan sonra sahibini aradığını belirterek, "İçinde para bulunan cüzdan sahibine ulaşarak emanetini ona teslim ettim. Şimdiye kadar alnımın teriyle kazandım, boğazımdan haram lokma geçmedi" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Mehmet Öztürk Yusuf Akın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title