Sobayı Yakmaya Çalışırken Yangında Yaralanan 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Sobayı Yakmaya Çalışırken Yangında Yaralanan 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Sarayönü ilçesinde sobayı yakmaya çalışırken ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede 21 gün sonra yaşamını yitirdi.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde sobayı yakmaya çalıştığı sırada çıkan yangında ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede 21 gün sonra yaşamını yitirdi.

Sarayönü Sanayi Sitesi'nde sobayı tutuşturmak isterken yaralanan B.Ö. (12), tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. B.Ö, ilçeye bağlı Konuklar Mezarlığına defnedildi.

B.Ö. (12), 12 Nisan'da Sarayönü Sanayi Sitesi'nde sobayı tutuşturmak isterken alevler üzerine sıçraması sonucu yaralanmış, Konya Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Oğuz Safa Yüzkat - Güncel
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