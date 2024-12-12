Sivrice'de Deprem Sonrası Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, 2020 yılında meydana gelen deprem sonrası ortaya çıkan inşaat molozlarının temizlenmesi için temizlik çalışmaları yürütülüyor. Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak'ın talimatıyla yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde temizlik çalışması yürütülüyor.
Sivrice Belediyesi ekiplerince ilçede, 24 Ocak'ta 2020 meydana gelen depremden sonra ortaya çıkan inşaat molozları temizleniyor.
Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak'ın talimatıyla ilçede temizlik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.