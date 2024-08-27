Sivrice Belediyesi Hazar Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı

Sivrice Belediyesi, ilçe geneli ile Hazar Gölü kıyı şeridinde çevre temizliği yaptı.

Hazar Gölü ve Hazar Baba Dağı ile kentin turistik ilçelerinden biri olan Sivrice'de belediye ekipleri çevre temizliği çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Hazar Gölü kıyı şeridinde çevre temizliği yapan belediye ekipleri, gelişi güzel çevreye bırakılan çöpler ile hafriyatları kaldırdı, ot temizliği ile ağaç budaması gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, daha temiz ve ferah bir Sivrice için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.