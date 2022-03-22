Sivas'ta, vali ve belediye başkanı mutfaktaki hünerlerini sergiledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta, vali ve belediye başkanı mutfaktaki hünerlerini sergiledi

AA - Göksel Cüneyt İğde - Güncel
 - Güncelleme:
Sivas'ta, vali ve belediye başkanı mutfaktaki hünerlerini sergiledi

Sivas'ta Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ünlü şef Sahrap Soysal öncülüğünde "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık Projesi" kapsamında kentin yöresel lezzetlerinden bad yemeği ve glutensiz leblebi unu helvası yaptı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ünlü şef Sahrap Soysal öncülüğünde "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık Projesi" kapsamında kentin yöresel lezzetlerinden bad yemeği ve glutensiz leblebi unu helvası yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) yürütücülüğünde, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Atölyesi'nde "mutfak atölyesi" etkinliği düzenlendi.

Yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, il protokolü ve bazı oda temsilcileri katıldı.

Soysal, burada basın mensuplarına, "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık Projesi" kapsamında etkinliği yaptıklarını belirterek, "Çünkü çok gıda atıkları oluyor, dünyanın geleceğini düşünüyoruz. Kaynaklar tükendiği için atıksız bir mutfak istiyoruz. Değerli protokolümüzle birlikte bakanlığımızdan gelen yetkililerin gözetiminde az sonra bu yörenin güzel bir yemeğini yapacağız. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız." dedi.

Soysal'ın konuşmasının ardından Ayhan, Bilgin ve beraberindeki protokol, önlüklerini giyip aşçılıktaki hünerlerini sergiledi.

Kentin yöresel lezzetlerinden bad yemeği ve glutensiz leblebi unu helvası yapan protokol üyeleri, Soysal'dan tam not aldıktan sonra yaptıkları lezzetleri hem kendileri tattı hem de basın mensuplarına ikram etti.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Sahrap Soysal, Hilmi Bilgin, Salih Ayhan, Sivas, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title