Sivas'ta, vali ve belediye başkanı mutfaktaki hünerlerini sergiledi

SİVAS (AA) - Sivas'ta Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ünlü şef Sahrap Soysal öncülüğünde "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık Projesi" kapsamında kentin yöresel lezzetlerinden bad yemeği ve glutensiz leblebi unu helvası yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) yürütücülüğünde, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Atölyesi'nde "mutfak atölyesi" etkinliği düzenlendi.

Yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, il protokolü ve bazı oda temsilcileri katıldı.

Soysal, burada basın mensuplarına, "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık Projesi" kapsamında etkinliği yaptıklarını belirterek, "Çünkü çok gıda atıkları oluyor, dünyanın geleceğini düşünüyoruz. Kaynaklar tükendiği için atıksız bir mutfak istiyoruz. Değerli protokolümüzle birlikte bakanlığımızdan gelen yetkililerin gözetiminde az sonra bu yörenin güzel bir yemeğini yapacağız. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız." dedi.

Soysal'ın konuşmasının ardından Ayhan, Bilgin ve beraberindeki protokol, önlüklerini giyip aşçılıktaki hünerlerini sergiledi.

Kentin yöresel lezzetlerinden bad yemeği ve glutensiz leblebi unu helvası yapan protokol üyeleri, Soysal'dan tam not aldıktan sonra yaptıkları lezzetleri hem kendileri tattı hem de basın mensuplarına ikram etti.