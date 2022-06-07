Ulaş ilçesinde şiddetli sağanak etkili oldu - Haberler

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Ulaş ilçesinde şiddetli sağanak etkili oldu

AA - Çetin Karaçoban - Güncel
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı.

İlçede akşam saatlerinde aniden bastıran dolu, bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı.

Dolu ve sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar suların evlerine ve bahçelerine girmemesi için yoğun çaba gösterdi.

Yağış nedeniyle bazı meyve ağaçları zarar gördü.

İlçeye bağlı Karaşar köyünde de sağanak nedeniyle sel oldu. Sel, köydeki bazı tarım arazilerine zarar verdi.

AA / Çetin Karaçoban - Güncel

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