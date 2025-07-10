Sivas'ta Casusluk Suçundan Aranan Firari Yakalandı

Sivas'ta Casusluk Suçundan Aranan Firari Yakalandı
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Sivas'ta hakkında 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari V.K. Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Sivas'ta hakkında "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, kentte koordineli çalışma yaptı.

Operasyonda, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.K. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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