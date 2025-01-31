Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Aldığı ceza az gelmişti! Savcılık Nevzat için harekete geçti
Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım

İmamoğlu'ndan mikrofonu alan Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu
CHP'li vekilin kötü oyunculuğu: Kameraları görünce biber gazı yemiş gibi öksürmeye başladı

CHP'li vekil, kötü oyunculuğuyla sosyal medyanın diline düştü

Sivas'ta 4 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı

Sivas'ta 4 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Yakupoğlan köyünde, O.Ç'ye ait 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, sakıncalı durumlar yaşanmadı, apartmanda yaşayanlar köy sakinlerinin yardımıyla tahliye edildi.

Sivas'ın Yakupoğlan köyünde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangında hasar oluştu.

Kent merkezine 57 kilometre uzaklıktaki köyde, O.Ç'ye ait 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, Sivas Belediyesi ve Yıldız Beldesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartmanda yaşayan vatandaşlar, köy sakinlerinin yardımıyla tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın çatıda hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak

AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak
78 kişinin öldüğü otelin sahibi, 3'üncü otelini yapıyormuş

"Cani Halit" 3. otelini yaptırıyor! Asılan pankart ise ders gibi
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
Arap Süleyman'ın 6 milyar dolarlık mirası Antalya'yı karıştırdı

Arap Süleyman'ın mirası bir ilimizi fena karıştırdı
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.