Sivas'ta 4 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı
Sivas'ın Yakupoğlan köyünde, O.Ç'ye ait 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, sakıncalı durumlar yaşanmadı, apartmanda yaşayanlar köy sakinlerinin yardımıyla tahliye edildi.
Sivas'ın Yakupoğlan köyünde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangında hasar oluştu.
Kent merkezine 57 kilometre uzaklıktaki köyde, O.Ç'ye ait 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, Sivas Belediyesi ve Yıldız Beldesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Apartmanda yaşayan vatandaşlar, köy sakinlerinin yardımıyla tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın çatıda hasara neden oldu.