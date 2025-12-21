Şişli'de Motosikletli Kişi Kaldırımda Taşlama Makinesi Çaldı

ŞİŞLİ'de motosikletli kişi kaldırımda bulunan taşlama makinesini çaldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 23 Ekim günü saat 11.15 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. (46) isimli motosikletli, caddede kaldırımda duran metal kesme ve zımparalama işlemi için kullanılan taşlama makinesini çalıp kaçtı. Durumu fark eden makinenin sahibinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri geldi. Güvenlik kamerasından şüpheliyi tespit eden ekipler, Ş.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A., çıkarıldığı mahkemece 'Açıktan hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK KAMERADA

Hırsızlık anı çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, motosikletle gelen şüpheli Ş.A.'nın taşlama makinesini, etrafı gözetlemesinin ardından çaldığı anlar yer aldı.