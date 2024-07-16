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Şişli'de Kıraathanede Cinayet: 22 Yaşındaki Genç Silahla Vurularak Öldürüldü

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Şişli'de bir kıraathanede meydana gelen olayda 22 yaşındaki genç silahla vurularak öldürüldü. İlk başta intihar olarak değerlendirilen olay, polis incelemesi sonucunda cinayet olduğu ortaya çıktı. İki şüpheli, yaşları küçük oldukları için Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri devam ediyor.

ŞİŞLİ'de bir kıraathaneye gelen 22 yaşındaki genç, silahla vurularak öldürüldü. Kıraathanedekilerin intihar ihbarına gelen polis ekipleri, yaptığı incelemede olayın cinayet olduğunu belirledi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, cinayeti işledikleri belirlenen iki şüphelinin işlemlerine yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğünde devam ediliyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri yaptığı incelemede olayın cinayet olduğunu ortaya çıkarttı. Polis olayla ilgili kıraathanedeki 7 kişiyi emniyete götürdü. Görgü tanığı olan 5 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Cinayeti işledikleri belirlenen iki şüphelinin işlemleri yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğünde devam ediliyor.

İNTİHAR DEDİLER CİNAYET ÇIKTI

Olay, Pangaltı Bozkurt Mahallesi'nde dün saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Emniyetten alınan bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir kıraathaneye gelen 22 yaşındaki Ahmet Karadaş, burada oturup oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra Karadaş, silahla vuruldu. Olayın ardından paniğe kapılan içeridekiler polis ekiplerine intihar olduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, adrese geldiğinde 22 yaşındaki genci kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan detaylı çalışmada ise gencin intihar etmediği, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine polis ekipleri içerideki 7 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan kamera incelemelerinde ise gencin vurulduğu anın görünmediği ancak içeridekilerin panik yaşadığı tespit edildi. Olayda kullanılan silaha ise olay yerinde el konuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde ifadeleri alınan 5 görgü tanığı işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İNTİHAR YALANINI ÇELİŞKİLİ İFADE ÇÖZDÜ

Konuyla ilgili gözaltına alınan Ahmet Karadaş'ın kuzeni C.K.'nın çelişkili ifadeleri cinayeti ortaya çıkardı. Polis soruşturmasına göre Ahmet Karadaş'ın mekanın balkonunda otururken kuzeni C.K.'nın elinde silahla yanına gittiği ve şaka yapmaya çalıştığı belirlendi. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan merminin önce Ahmet Karadaş'ın eline ardından göğsüne isabet ettiği belirlendi. Yaşları küçük olduğu için şüpheli C.K. ile yanında bulunan arkadaşının işlemlerinin Çocuk Şube Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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