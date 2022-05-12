ŞIRNAK'TA YÜZDE 100 DOLULUĞA ULAŞAN BARAJLARDAN HES'LER İLE YILDA 250 MİLYON TL GELİR HEDEFİ

ŞIRNAK'ta, 2011'de kurulan 2 barajın ardından son 2 yılda tamamlanan ve su tutmaya başlayan 5 barajda su seviyesi, son yağışlarla yüzde 100'e ulaştı. Devlet Su İşleri (DSİ) 105'inci Şube Müdürü Yücel Yıldırım, yapılan barajların 3'ünde Hidroelektrik Santrali (HES) tesislerini tamamladıklarını belirterek, "Geriye kalan Çetintepe, Musatepe, Kavşaktepe ve Ballı barajları üzerinde de HES tesisleri yapılacak. Şırnak Barajı 28 gigawatt saat (GWh) yıllık ortalama bir enerji üretim kapasitesine sahip. Ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 70 milyon TL katkı sağlayacağını öngörüyoruz. Diğer tesisler tamamlandığında ise yıllık 250 milyon TL gelir beklemekteyiz" dedi.

DSİ tarafından 2011 yılında kurulan Şırnak ve Silopi barajlarının yanında son 2 yılda tamamlanarak faaliyete alınan Uludere, Ballı, Kavşaktepe, Musatepe ve Çetintepe ile birlikte Şırnak'taki baraj sayısı 7'ye yükseldi. Bu barajların 2'sinde HES kurulması tamamlanarak üretime başlandı. Şırnak Barajı'nda ise geçici kabul yapılıyor. Geçici kabulün tamamlanmasıyla birlikte 28 GWh enerji üretimi ile yıllık ülke ekonomisine 70 milyon TL katkı sağlaması öngörülüyor. Barajların tamamında ise HES kurulumları tamamlandığında ülke ekonomisine 250 milyon TL katkı sağlanması bekleniyor. Şırnak'ta kurulan barajların tümü depolama ve enerji amacıyla kurulurken Silopi Barajı, depolama ve enerjinin yanında kurulan arıtma tesisi ile birlikte Silopi ilçesi ve Başverimli beldesinin içme suyu ihtiyacını karşılıyor.

DSİ 10'uncu Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 105'inci Şube Müdürü Yücel Yıldırım, "Şırnak'ın kuzey bölümlerinde yer alan Şırnak merkez, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri daha çok Doğu Anadolu'nun iklimsel özelliklerini taşımaktadır. Kışın çok sert ve kar yağışlı geçmektedir. Güney tarafı ise Cizre, Silopi ve İdil ilçeleri ise düz ovalara ve tarıma elverişli arazilere sahiptir. Biz bu doğa yapısı ve iklim koşullarına bağlı olarak mevcut doğal kaynaklarımızdan mümkün mertebe en fazla nasıl fayda sağlayabiliriz diye, buna yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şırnak'ta 7 barajımız var. Bu barajların tamamında 2021 yılı sonu itibarıyla su tutmuş durumdayız. Dicle Nehri'nin yan kolları konumunda bulunan Hezil Çayı, Kızılsu Çayı ve Habur Çayı çok önemli akarsu yataklarımız. Şırnak Barajı da Robozik Çayı olarak adlandırılan çay üzerinde kurulmuş ve aşağıda Hezil Çayı ile birleşmektedir" diye konuştu.

7 barajın 3'üne HES tesisleri yapıldığını hatırlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Geriye kalan Çetintepe, Musatepe, Kavşaktepe ve Ballı barajları üzerinde de HES tesisleri yapılacak. Şırnak Barajı'nın 28 GWh enerji üretimi ile yıllık ülke ekonomisine 70 milyon TL katkı sağlaması öngörülüyor. HES tesislerimizde toplamda yıllık 250 milyon TL gelir beklemekteyiz. Burada tabi ki istihdam da yaratılıyor. Aynı zamanda bölgenin kalkınmasına da faydası oluyor. Aynı zamanda biz suyun akışını faydaya dönüştürüyoruz. Su boşa akmamış oluyor. Yapılan HES tesisleri de Avrupa birliği ve UNESCO'nun desteklediği çevreye zararı bulunmayan çevre dostu tesisler konumundalar. Şırnak'ta yaşanan yağışlardan dolayı barajlardaki doluluk oranların yüzde 100'e ulaştı. Bu sene beklediğimizin üzerinde yağışlı bir yıl geçirdik. Bu sebeple daha önceden dolu olan Silopi ve Şırnak barajlarına ilave olarak 5 barajımızda su tuttuk. Barajlarımızın tamamı yüzde 100 dolu mertebesinde. Robozik Çayı ciddi bir akarsu konumunda bulunduğu için bu doluluk oranının sürekli korunmasını bekliyoruz."

Demirören Haber Ajansı / Güncel