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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 112 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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Şırnak'ta 6-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 112 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda silah, cep telefonu, sigara ve kaçak malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 112 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 6-12 Temmuz'da asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, uzun namlulu silah, tabanca, av tüfeği, 7 şarjör, 147 muhtelif fişek, gümrük kaçağı 52 cep telefonu, 19 bin 338 paket sigara, 274 elektronik sigara likiti, 16 kilogram nargile tütünü, 2 bin 116 hırdavat malzemesi, 275 tekstil malzemesi, 86 kozmetik ve süs eşyası ile 571 muhtelif malzeme ele geçirildi, 112 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
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