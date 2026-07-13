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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 45 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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Şırnak'ta 6-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 45 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda uyuşturucu ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 45 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 6-12 Temmuz'da terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 5 sentetik uyuşturucu hap, 2 gram eroin, 2,02 gram sentetik uyuşturucu, 2 bong ve gümrük kaçağı 4 bin 820 paket sigara ele geçirildi, 14 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Ayrıca, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan 31 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
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