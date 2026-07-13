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Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 9 zanlı tutuklandı

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Şırnak'ta Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 6-12 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilenlerden 9'u tutuklanırken, 30'u adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 39 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 6-12 Temmuz'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 30 şüpheli adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
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