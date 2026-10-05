Şırnak'ta 28 Eylül-4 Ekim operasyonlarında 7 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 28 Eylül-4 Ekim tarihlerinde asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 60 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanma aparatı ve 10 gram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda, 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA