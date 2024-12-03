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Sinop Üniversitesi ve TÜRKSOY Arasında Kültürel İş Birliği Protokolü İmzalandı

Sinop Üniversitesi ve TÜRKSOY Arasında Kültürel İş Birliği Protokolü İmzalandı
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Sinop Üniversitesi ile TÜRKSOY arasında imzalanan protokolle, Türk dünyasındaki kültürel etkileşimin güçlendirilmesi ve eğitim, kültür, sanat alanlarında ortak araştırmalar yapılması hedefleniyor.

Sinop Üniversitesi ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) arasında kültürel etkileşimi artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir ve Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf arasında imzalanan protokolle, Türk dünyasındaki kültürel etkileşimin güçlendirilerek iki kurum arasında eğitim, kültür ve sanat alanlarında ortak araştırmalar yapılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Taşdemir, iki kurum arasındaki protokolün uzun vadeli iş birliğini içerdiğini belirtti.

Protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan Taşdemir, uzun vadede önemli çalışmalara imza atacaklarına inandığını kaydetti.

Sayit Yusuf ise Sinop Üniversitesi ile eğitim, kültür, sanat ve bilim alanlarında önemli iş birliği projelerine imza atacaklarına inandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Selin Ecrin Şibil - Güncel
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