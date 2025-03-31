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Sinop'ta Otomobil Su Kanalına Devrildi: 4 Yaralı

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Sinop'ta Bünyamin Açıkgöz'ün kullandığı otomobil, Korucuk Mahallesi Babacan yolu üzerinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Bünyamin Açıkgöz idaresindeki 34 JJ 423 plakalı otomobil, Korucuk Mahallesi Babacan yolu üzerinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 3 kişi sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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