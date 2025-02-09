Sinop'ta Kar Yağışı Nedeniyle Toprak Kayması: Köy Yolu Kapandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde dört gündür süren kar yağışı nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu Akçabük köyü yolu ulaşıma kapandı. Yüksek gerilim hattı direkleri de zarar gördü. İlçe Özel İdaresi ekipleri bölgeye giderek temizlik çalışmalarına başladı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde kar yağışı dolasıyla meydana gelen toprak kaymasında bir köy yolu ulaşıma kapandı.
Bölgede dört gündür etkisini sürdüren kar nedeniyle Türkeli ilçesi Akçabük köyünde toprak kayması meydana geldi.
Toprak kayması sonucu köy yolu ulaşıma kapanırken, bazı yüksek gerilim hattı direkleri zarar gördü.
Vatandaşların haber vermesi üzerine toprak kaymasının yaşandığı bölgeye gelen İlçe Özel İdaresi ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, temizlik çalışmasına başladı.