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Sinop'ta Kablo Hırsızlığı İddiası: Bir Kişi Gözaltında

Sinop'ta Kablo Hırsızlığı İddiası: Bir Kişi Gözaltında
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Sinop'un Dikmen ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir kişi, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık olayları üzerine yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli kişiye ait adreste haberleşme ve enerji nakil kablosu ele geçirildi.

Sinop'un Dikmen ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bazı bölgelerden haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığının yapılması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan istihbari ve saha çalışması sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen bir zanlı adresinde yakalandı.

Şüpheliye ait adreste yapılan aramada haberleşme ve enerji nakil kablosu ele geçirildi.

Kaynak: AA / Velaattin Saatci - Güncel
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