Sinop Erfelek'te yaşlı adamı silahla öldüren kişi aynı silahla intihar etti

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Sinop'un Erfelek ilçesinde tartıştığı yaşlı adamı silahla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

İlçe Merkez Mahallesi'nde bir apartmanda Sabri Karasu (55) ile 70 yaşındaki Cemal Aydın arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada, Sabri Karasu tabancayla Cemal Aydın'a ateş etti, ardından aynı silahla kendini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde, Karasu ve Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Her iki cenaze incelemelerin ardından Erfelek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA