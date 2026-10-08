Haberler

Sinop Boyabat'ta 58 yaşındaki kişi yaşadığı konteynerde ölü bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop Boyabat'ta 58 yaşındaki kişi yaşadığı konteynerde hareketsiz bulundu, sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre delici veya kesici alet izi yok; cenazesi kesin ölüm nedeni için Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir kişi yaşadığı konteynerde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Menteş'ten (58) iki gündür haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Menteş'in yaşadığı Yeni Mahalle'deki konteynere giden emniyet ekipleri, Menteş'i yatağında hareketsiz halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Menteş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre vücudunda delici veya kesici alet izine rastlanmayan Menteş'in cenazesi, incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada Menteş'in kimsesiz olduğu, Kaymakamlık tarafından temin edilen konteynerde hayatını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
Nazan Öncel telefonunda temizliğe başladı: Seni de sildim, seni de

Nazan Öncel ipleri kopardı: Seni de sildim, seni de...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuncu Sydney Sweeney ile Marilyn Monroe'nun akraba olduğu ortaya çıktı

Bu benzerlik tesadüf değilmiş! Aralarındaki bağ ortaya çıktı
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?

KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
Girne açıklarında batan gemide can kaybı 27 oldu, 1 kişi hala kayıp

Girne'deki gemi faciasında bir naaş daha bulundu! 1 kişi hala kayıp
Maltepe'deki facianın ilk anları! Yardım çığlıkları yükseldi

İstanbul'daki faciadan ilk görüntüler! Çığlıklar yürekleri dağladı
Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar

1 günde kazandığı para akıllara zarar
Hopa'da tır parkında heyelan! Aracını kurtarmaya çalışan kişi feci şekilde can verdi

Aracını kurtarmak isterken korkunç şekilde can verdi
Özge Borak'ın babası merdivenlerden düştü, kolu kırıldı

Ünlü oyuncunun babası iki kat aşağı yuvarlandı! Kolu kırıldı