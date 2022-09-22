Sincarlı sığınmacı Ezidi kadın kaldığı çadırı çiçek bahçesine çevirdi
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Terör örgütü DAEŞ'in saldırısı nedeniyle 2014'te Sincar'ı terk etmek zorunda kalan ve Duhok'taki Hanke Mülteci Kampı'na yerleşen Ezidi Halide Şemo (28) burada kaldığı çadırı çiçek bahçesine çevirdi.
Terör örgütü DAEŞ'in saldırısı nedeniyle 2014'te Sincar'ı terk etmek zorunda kalan ve Duhok'taki Hanke Mülteci Kampı'na yerleşen Ezidi Halide Şemo (28) burada kaldığı çadırı çiçek bahçesine çevirdi.
Bahçesine itinayla bakan Halide Şemo, AA muhabirine yaptığı açıklamada Sincar'daki evlerini özlediği için çadırı bahçeye çevirdiğini söyledi.
Kaynak: AA / Mohammed Falah Ibrahim - Güncel