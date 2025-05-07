FED, faizi 4.50 seviyesinde sabit tuttu

Trump'ın baskısı işe yaramadı! FED, faiz kararını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Savaştaki ülkenin liderine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon
İsrail, yeni kapsamlı saldırı planıyla Gazze Şeridi'nde kalıcı işgale hazırlanıyor

Dünya Asya'ya kilitlenmişken Netanyahu kanlı planı için düğmeye bastı
Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin katil zanlısı Ankara'da yakalandı

Vahşice öldürülen kardeşlerin katil zanlısı yakalandı

Sinan Ateş davasında 22 kişi için verilen 'kovuşturmaya yer yok' kararına yönelik itiraz reddedildi

Sinan Ateş davasında 22 kişi için verilen 'kovuşturmaya yer yok' kararına yönelik itiraz reddedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinan Ateş suikastine ilişkin 22 şüpheli hakkında verilen 'kovuşturmaya yer yok' kararına yönelik itiraz, reddedildi. Kararın ardından Ateş ailesinin avukatı, Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini açıkladı.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş suikastine ilişkin açılan davanın dışında aralarında eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un bulunduğu 22 şüpheli hakkında verilen kovuşturmaya yer yok kararına yapılan itiraz reddedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş suikastine ilişkin aralarında eski MHP milletvekili Olcay Kılavuz ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın da bulunduğu 22 kişi hakkında, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından yürüttüğü soruşturmada Ocak ayında takipsizlik kararı vermişti.

TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ

Bunun üzerine Sinan Ateş'in ailesinin avukatı Şeyda Şahin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği takipsizlik kararına itiraz etmişti.

REDDEDİLDİ

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kovuşturmaya yer yok kararının usul ve yasaya uygun olduğu belirtilerek yapılan itirazı reddetti. Avukat Şeyda Şahin söz konusu karara karşı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Şüpheliler Ali Kadir Sarıkaya, Cengiz Tekin, Damla Yüce, Dilek Bilgin, Emin Uzunlar, Erol İnce, Gülşen Kurt, Havva Köktürk, Murat Kurt, Mustafa Kemal Aygün, Ahmet Yiğit Yıldırım, Naim Güneş, Olcay Kılavuz, Tayfun Balaban, Ömer Şanlı ve Veli Küçük Erturan hakkında takipsizlik kararı verilmişti. Kararda, şüpheliler hakkında adam öldürmeye iştirak suçu kapsamında soruşturma başlatılmış ise de haklarında kamu davası açılan diğer şüphelilerle birlikte hareket edip suça katıldıklarına ve suçun icra hareketini gerçekleştirdiklerine ilişkin somut delil bulunamadığı belirtilmişti.

Olcay Kılavuz'un ayrıca suçluyu kayırma suçunu işlediğine ilişkin kamu davası açılmasını gerektirir somut suç şüphesini gösterir delil bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği aktarılmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Gökçek'ten '45 milyon bardak' iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter

Gökçek'ten çok konuşulacak "bardak" iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter
Ali Koç'tan Osimhen isyanı: Onun yüzünden küfürler yedim

Osimhen, Ali Koç'u isyan ettirdi
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.