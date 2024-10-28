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Sinan Ateş Davasında Önemli Duruşma 6 Şubat'ta

Sinan Ateş Davasında Önemli Duruşma 6 Şubat'ta
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ESKİ Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davada telefon şifrelerini vermedikleri için dosyaları ayrılan avukat Serdar Öktem ve eski Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal'ın duruşması 6 Şubat 2025'te görülecek.

ESKİ Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davada, dosyaları ayrılan avukat Serdar Öktem ve eski Cinayet Büro Amiri komiser Mustafa Ensar Aykal'ın duruşması, 6 Şubat 2025'te görülecek.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davada, telefon şifrelerini vermedikleri için dosyaları ayrılan Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal, 6 Şubat 2025'te hakim karşısına çıkacak. Mahkeme, tutuklu sanık Mustafa Ensar Aykal'ın tahliye talebini, mevcut delil durumuna göre sanık yönünden kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların mevcudiyeti, atılı suç için kanunda öngörülen ceza miktarı gözetildiğinde kaçma şüphesinin bulunması sebebiyle reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Diğer sanık Serdar Öktem'in ise yurt dışı yasağı olarak uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına hükmedildi.

Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili 22 sanığın yargılandığı davada karar duruşması 2 Ekim'de yapılırken sanıklar avukat Serdar Öktem ve dönemin Ankara Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım', Aykal hakkında ayrıca 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan açılan dava dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Serdar Öktem Sinan Ateş Politika 3-sayfa Cinayet Güncel Adliye Hukuk

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