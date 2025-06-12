Sinan Ateş Cinayeti Davasında İstinaf Reddedildi

Sinan Ateş Cinayeti Davasında İstinaf Reddedildi
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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili sanıkların istinaf başvurularını reddetti. Tetikçi ve azmettirenlerin ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldığı davada, bazı sanıkların tahliye talepleri de geri çevrildi.

ESKİ Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, verilen hükümlerin istinaf incelemesini tamamladı. Mahkeme, sanıklara verilen cezaları usule ve yasaya uygun bularak, başvuruları esastan reddetti.

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Ekim 2024 tarihinde görülen davanın karar duruşmasında, tetikçi Eray Özyağci, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt 'Tasarlayarak kasten öldürme', Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş ise 'Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 5 sanık 2 yıl ile 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılırken, 10 sanık hakkında beraat kararı verildi, 2 sanığın dosyası ise ayrıldı.

Sanık ve mağdur avukatları ile Cumhuriyet savcısı, karar sonrası istinaf başvurusunda bulundu. Başvurular, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından değerlendirildi. Dosya kapsamındaki delil durumu, sanıklara isnat edilen suçların niteliği ve ilk derece mahkemesinin gerekçeli kararları dikkate alındı. Sanıklar hakkında kurulan hükümlerin dosya içeriği ve deliller dikkate alındığında isabetli olduğu değerlendirildi. Sanık ve mağdur avukatları ile Cumhuriyet savcısının ileri sürdüğü istinaf gerekçeleri yerinde görülmedi. Mahkeme, tüm istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Ayrıca sanıklar Emre Yüksel, Tolgahan Demirbaş ve Aşkın Mert Gelenbey'in de aralarında bulunduğu bazı sanıkların tahliye talepleri; yüklenen suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kaçma şüphesi ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle reddedilerek tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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