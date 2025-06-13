Silvan Muhtarlar Dernek Başkanı Murat Ateş Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Silvan Muhtarlar Dernek Başkanı Murat Ateş, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KURTARILAMADI
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak ağır yaralanan Silvan Muhtarlar Dernek Başkanı Murat Ateş, kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ateş'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
İhsan YILMAZ/ SİLVAN (Diyarbakır),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel