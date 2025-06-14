Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Selahattin Mahallesi Aşağı Çarşı Meydanı'nda dün akşam kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Ateş, tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.
Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel