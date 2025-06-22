Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş'in Ölümüyle İlgili Bir Şüpheli Gözaltında

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, muhtar Murat Ateş'in silahlı saldırıda ölümü üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 65 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş'in silahlı saldırıda ölümüne ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Selahattin Mahallesi Aşağı Çarşı Meydanı'nda 13 Haziran'da gerçekleşen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ateş'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında şüpheli A.U. (65) yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Silvan ilçesinin Selahattin Mahallesi Aşağı Çarşı Meydanı'nda 13 Haziran'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
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