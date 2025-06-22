Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş'in Ölümünde Bir Şüpheli Tutuklandı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, muhtarlar derneği başkanının silahlı saldırıda ölümü üzerine yapılan soruşturmada, 65 yaşındaki bir şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş'in silahlı saldırıda ölümüne ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Selahattin Mahallesi Aşağı Çarşı Meydanı'nda 13 Haziran'da gerçekleşen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ateş'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında şüpheli A.U. (65) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Silvan ilçesinin Selahattin Mahallesi Aşağı Çarşı Meydanı'nda 13 Haziran'da silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
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