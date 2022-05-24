Silvan'da kilitli parke döşeme çalışması - Haberler

Silvan Belediyesi, 62 mahallede toplam 150 bin metrekare kilitli parke taşı döşeme çalışmasına başladı.

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, bu yıl 62 kırsal mahallede toplam 150 bin metrekare kilitli parke taşı ve 60 bin metrekare bordür taşı ihalesini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaz sezonunun başlamasıyla ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yol yapım ve kilitli parke taşı döşemeden asfalt kaplamaya kadar birçok alanda hizmetlere devam ettiklerini bildiren Öztürk, çalışmalar kapsamında merkez ve kırsal mahallelerin yeni yüzüne kavuşturulacağını belirtti.

Tarihi ilçenin hizmetin en güzeline layık olduğu ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Bizler de bu kadim ve şanlı tarihi bulunan ilçemize hizmetin en iyisini sunmak için gece gündüz tüm ekiplerimizle çalışmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğu bilinciyle tarihin incisi Silvan'ımızda huzurun, barışın ve güvenin tesisi için dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz."