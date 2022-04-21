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Silopi'de yetim çocuklara iftar verildi

AA - Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel
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Silopi'de yetim çocuklara iftar verildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Türk Kızılay Silopi Şubesi tarafından bir lokantada düzenlenen iftar programına 100 yetim çocuk ve yakınları katıldı.

Türk Kızılay Silopi Şube Başkanı Murat Tatar, burada yaptığı konuşmada, yetimlerin yanında olup yüzlerini güldürmeye çalıştıklarını söyledi.

Destek veren hayırseverlere teşekkür eden Tatar, gönüllülerle birlikte çalışmalarını artıracaklarını ifade etti.

İftar sonrası Kaymakam Can Kazım Kuruca, iftar programına destek veren iş insanı Hüsnü Bilin'e plaket verdi.

AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel

Şırnak, İftar, Tatar, Türk, Güncel, Haberler

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