Silopi'de öğrenciler emniyet personeli için mektup yazdı - Haberler

Silopi'de öğrenciler emniyet personeli için mektup yazdı Silopi ilçesinde Yenişehir Ortaokulu öğrencileri emniyet personeli için mektup yazdı. Silopi ilçesinde Yenişehir Ortaokulu öğrencileri emniyet personeli için mektup yazdı. Yenişehir Ortaokulunda Türkçe dersinde düzenlenen mektup yazma yarışmasında yazılan mektuplar öğrenciler tarafından İlçe Emniyet Müdürü İzzet Karaduman'a teslim edildi. Öğrencileri makamında ağırlayan Karaduman, daha sonra öğrencileri okullarında ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Karaduman, çocukların vatanın geleceği olduğunu, gelecekte bu vatanı onların sahipleneceğini söyledi. Daha sonra Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Komiser Mehmet Kızılağaç, polislik mesleği hakkında öğrencileri bilgilendirdi. AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel Güncel Haberler

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