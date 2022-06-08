"Deprem ve Türkiye'nin Gerçeği" konulu konferans - Haberler

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından "Bilim Söyleşileri" kapsamında "Deprem ve Türkiye'nin Gerçeği" konulu konferans düzenlendi.

Silopi Ahmedi Hani İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen konferansa Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Nalbantçılar, fay hatlarının ülke genelinde bazı bölgeler için ciddi bir deprem riski oluşturduğunu söyledi.

"Türkiye'nin deprem etkisi altında olması nedeniyle okullarımızda öncelikle 'Deprem ve doğal afetler' dersi konulmalı. Sigaraya karşı oluşturulan bilinç gibi, oturacağımız binanın, inşaat yapılacak arazinin, jeolojik olarak risklerinin bilinmesi ve vatandaş olarak karar verirken bilinçli olunması gerekir." ifadelerini kullanan Nalbantçılar, yapılarda deprem riskinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Nalbantçılar, bu tür etkinliklerin öğrenciler başta olmak üzere insanların bu konuda bilinçlendirilmesine katkı sunduğunu aktardı.