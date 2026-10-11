Silivri'de işçilerin kaldığı konteynerdeki yangın söndürüldü, can kaybı yaşanmadı

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SİLİVRİ'de şantiye alanında işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Akören Mahallesi'ndeki şantiye alanında çıktı. İşçilerin kaldığı konteynerden yükselen alevleri görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken konteyner kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı