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Silifke Başsavcısı 2024 Yılı Soruşturma Raporunu Açıkladı

Silifke Başsavcısı 2024 Yılı Soruşturma Raporunu Açıkladı
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Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız, 2024'teki 12 bin 15 yeni soruşturma dosyasından 11 bin 146'sının sonuçlandırıldığını duyurdu. Adalet hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız, 2024'te inceledikleri 12 bin 15 yeni soruşturma dosyasından 11 bin 146'sının sonuçlandırıldığını bildirdi.

Akyıldız, makamında basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, geçen yıl gerçekleştirilen faaliyetleri anlattı.

Diğer başsavcılıklarla koordineli çalışmalar yürüttüklerini belirten Akyıldız, "Kamu hizmetlerinin, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yürütülmesine azami gayret gösterilmektedir." dedi.

Akyıldız, adalet hizmetlerinin hızlı, etkin ve adil yürütüldüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Silifke Cumhuriyet Başsavcılığına, 2024'te 12 bin 15 yeni soruşturma dosyası gelmiş ve bu dosyalardan 11 bin 146'sı sonuçlandırılmıştır. Yargı çevremiz içerisinde adaletin tesisini gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
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