Şikayetini geri çeken Şükriye Aci'ye yapılan ödeme belli oldu: Cihantimur tam iki katını verdi

Şikayetini geri çeken Şükriye Aci'ye yapılan ödeme belli oldu: Cihantimur tam iki katını verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eylem Tok'ın oğlu Timur Cihantimur'un aracıyla çarparak ölümüne yol açtığı Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, "Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir" diyerek şikayetini geri çekerken yapılan ödeme de belli oldu. Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur'un avukatı, "Yasal olarak talep edebileceği bütün maddi ve manevi zararlarının yaklaşık iki katını vererek anlaşmaya varmışlardır" dedi.

Eylem Tok'ın oğlu Timur Cihantimur'un aracıyla çarparak ölümüne yol açtığı Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, "Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir" ifadelerinin yer aldığı dilekçeyle şikayetinden vazgeçmişti. Bülent Cihantimur'un avukatı, Şükriye Aci'nin şikayetinden vazgeçmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Murat Aci'nin eşi, bebeği ve 4 yaralının yasal olarak talep edebileceği bütün maddi ve manevi zararlarının yaklaşık iki katını vererek anlaşmaya varmışlardır" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
FIFA menajeri Mithat Halis, Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızını açıkladı

Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızı açıklandı
Putin'den Ukrayna sınırında 'tampon bölge' talimatı

Putin'den Ukrayna sınırı için çarpıcı talimat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti

Sevilen dizide tartışmalı yatak sahnesi! İzleyicilerden büyük tepki
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık için net mesaj
Beşiktaş'a kötü haber! 1 dakika bile oynamadan gidiyor

Süper Lig devine kötü haber! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
Atatürk portresini yere yatay koydular, sonrasında olanlar duygulandırdı

Atatürk portresini yere koydular, ortaya bu görüntüler çıktı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Çaldığı bisikleti arkadaşlarına gösterirken araba çarptı

Çaldığı bisikleti arkadaşlarına gösterirken felaketi yaşadı
Yine aynı skandal! O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar

Vatandaşa yedirdiklerine bakın! Ekipler uyuyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.