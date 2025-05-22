Şikayetini geri çeken Şükriye Aci'ye yapılan ödeme belli oldu: Cihantimur tam iki katını verdi
Eylem Tok'ın oğlu Timur Cihantimur'un aracıyla çarparak ölümüne yol açtığı Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, "Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir" diyerek şikayetini geri çekerken yapılan ödeme de belli oldu. Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur'un avukatı, "Yasal olarak talep edebileceği bütün maddi ve manevi zararlarının yaklaşık iki katını vererek anlaşmaya varmışlardır" dedi.
Eylem Tok'ın oğlu Timur Cihantimur'un aracıyla çarparak ölümüne yol açtığı Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, "Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir" ifadelerinin yer aldığı dilekçeyle şikayetinden vazgeçmişti. Bülent Cihantimur'un avukatı, Şükriye Aci'nin şikayetinden vazgeçmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Murat Aci'nin eşi, bebeği ve 4 yaralının yasal olarak talep edebileceği bütün maddi ve manevi zararlarının yaklaşık iki katını vererek anlaşmaya varmışlardır" ifadelerini kullandı.