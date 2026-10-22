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Siirt'te operasyonda 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı

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Siirt'te operasyonda 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı
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Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda durdurulan 2 araçta 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin çalışması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda şüphe üzerine takibe alınan 2 araç durduruldu.

Araçlarda yapılan aramada 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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