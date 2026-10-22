Siirt'te operasyonda 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı

Siirt'te operasyonda 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda durdurulan 2 araçta 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin çalışması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda şüphe üzerine takibe alınan 2 araç durduruldu.
Araçlarda yapılan aramada 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA