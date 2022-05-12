SİİRT (AA) - Siirt'te Kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirme çalışmaları sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında protokol imzalandı.

Çalışmaların elektronik ortamda kayıt altına alınmasıyla bu hayvanların hareketlerinin takibi ve başta kuduz hastalığı olmak üzere hayvan hastalıklarıyla daha etkin mücadele edilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İmzalanan protokol çerçevesinde sahipli köpeklerin geçen yıldan itibaren, sahipli kedi ve gelinciklerin ise bu yıldan itibaren bireysel olarak kimliklendirilerek kayıt altına alınması zorunlu olmuş. Her yaştan kedi, köpek ve gelinciklerin (tehlikeli ırklar hariç) kimliklendirme çalışmaları 31 Aralık tarihine kadar ilimizde Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır."