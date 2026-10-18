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Siirt Baykan'da devrilen traktörün sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

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Siirt'in Baykan ilçesinde Kasımlı-Yarımca köyleri yolunda kontrolden çıkan traktör devrildi. Kazada sürücü ve traktördeki 1 kişi yaralandı; Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Siirt'in Baykan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ş.K. idaresindeki traktör, Kasımlı-Yarımca köyleri yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile traktördeki Ç.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ş.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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