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Sierra Leone, Kenya'daki 7 Ebola vakası sonrası havalimanında önlemleri artırdı

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Sierra Leone, Kenya'daki 7 Ebola vakası sonrası havalimanında önlemleri artırdı
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Sierra Leone, Kenya'da yedi Ebola vakasının doğrulanması sonrası gözetim ve hazırlık önlemlerini güçlendirdi. Ulusal Halk Sağlığı Kurumu, Freetown Havalimanı ve sınır kapılarında taramayı artırırken yolculara 21 gün sağlık takibi çağrısı yaptı.

FREETOWN, 20 Ekim (Xinhua) -- Sierra Leone, Kenya'da yedi Ebola vakasının doğrulanmasının ardından hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik gözetim ve hazırlık önlemlerini güçlendirdi.

Sierra Leone Ulusal Halk Sağlığı Kurumu pazar günü yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı, Sivil Havacılık Otoritesi ve diğer kuruluşlarla işbirliği içinde Freetown Uluslararası Havalimanı'nda ve sınır kapılarında, özellikle salgından etkilenen ülkelerden gelen yolculara yönelik tarama ve gözetim faaliyetlerinin artırıldığını bildirdi.

Kurum, yolculara sağlık durumları ve seyahat geçmişleri hakkında doğru bilgi vermeleri ve salgından etkilenen bölgelerden geldikten sonra 21 gün boyunca sağlık durumlarını takip etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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